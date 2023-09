Fietser overlijdt nadat bestuurder ravage aanricht in Diksmuide

De aanrijder blijft aanvankelijk “wat versuft” in zijn bestelwagen zitten, maar stapt dan uit en probeert te voet te vluchten. “Hij probeerde zelfs weg te rijden met onze aangereden camionette”, getuigt Artur.

Als dat niet lukt, loopt de man richting Diksmuide. “Hij probeerde nog weg te rijden met een ander voertuig van passanten die waren gestopt voor het ongeval. Zij hadden gelukkig hun sleutel uit het contact genomen", zegt Artur.

Uiteindelijk slagen omstaanders erin om de bestuurder te tackelen en vast te houden tot de politie er is. Volgens omstaanders gaat het om een man van in de dertig en kwam hij verward over. "Uit een eerste alcoholtest blijkt dat de bestuurder niet dronken was", reageert het parket van West-Vlaanderen. "We wachten nu op de resultaten van het bloedonderzoek."