BEKIJK - MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez krijgt slagroomtaart in zijn gezicht

Bouchez kon even later de signeersessie voortzetten. In een video die hij achteraf op sociale media plaatste, reageert de liberaal laconiek: "Het zag er een goede taart uit, jammer dat ik niet heb kunnen proeven."



Bouchez had achteraf nog een gesprek met de man. De MR-voorzitter zal een klacht indienen om een signaal te stellen. "Ik ben bereid om met iedereen te debatteren. Maar dat kan nooit gepaard gaan met geweld", besluit Bouchez.