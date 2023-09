Honderden fietsers en wandelaars nemen deel aan Transplantoux Classic in Zonhoven om getransplanteerden en hun donor te eren

Michel Smellinckx heeft een lever- en niertransplantatie gehad en wandelt samen met een groep mee. "Transplantoux is een grote familie geworden en het is prachtig dat we dit samen kunnen doen. De donor zit altijd in ons achterhoofd. Hij heeft zelf de kans op een langer leven niet gekregen, maar wij wel dankzij zijn donatie. Uit respect daarvoor moeten we voldoende bewegen om de organen in topconditie te houden", zegt hij.