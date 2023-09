Klimaatactivisten van Extinction Rebellion welkom bij kunstencentrum VierNulVier nadat museum SMAK samenwerking had stopgezet

Nu heeft Extinction Rebellinon een afspraak gemaakt met kunstencentrum VierNulVier in Gent. Vanaf zeven september kunnen ze er een lokaal gebruiken om te vergaderen en er lezingen te houden. "VierNulVier is altijd een huis geweest met een sterk sociaal en ecologisch engagement. Debat is een van onze programmalijnen. Sinds 1913 zijn er veel maatschappelijke acties in ons huis besproken, van stemrecht voor vrouwen, tot abortus en holebirechten", zegt Elisah Vandaele van VierNulVier. "We delen hun bezorgdheid over de meeste urgente problemen van deze tijd, dus krijgen ze zeker een plaats bij ons om samen te komen en dingen te bespreken."