Ex-schepen van Bree wordt eerste gemeenteraadslid van BoerBurgerBelangen Vlaanderen (BBB) 

"Ik heb al twee jaar contact met de Nederlandse partij en mijn interesse in de partij is daardoor alleen maar gegroeid", vertelt Hertogs (VCD). "Ik zag ook meteen dat de partij een enorm succes is en dan ben ik gaan praten met de oprichtster van de Vlaamse tegenhanger Tine Hermans. Die gesprekken verliepen heel goed en we hadden meteen door dat we op dezelfde lijn zaten."