Luc Terlinden, de nieuwe aartsbisschop met een bijna onmogelijke missie

Luc Terlinden is een absolute discipel van Franciscus. Sowieso heeft hij met zijn aanstelling natuurlijk de zegen en de voorkeur van de paus, maar in alles ademt Terlinden paus Franciscus: in zijn wil om dicht bij de gelovigen te staan, in zijn mooi curriculum als pastoor, in zijn liefde voor parochies en werk in the field, zijn drang ook om collegiaal te werken, of noem het synodaal, een pauselijk stokpaardje.

En o ja, zijn bisschopsleuze wordt “Fratelli tutti” of “allemaal broeders”. Allerminst toeval, het is ook de titel van een pauselijke brief die wijst op de idealen van broederlijkheid en vriendschap onder gelovigen, tegen individualisme en onrecht in.