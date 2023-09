School voor buitengewoon onderwijs "De ruimtevaarder" geopend in Dentergem 

In Dentergem is basisschool voor buitengewoon onderwijs "De Ruimtevaarder" geopend. De school is ondergebracht in de oude gebouwen van het woonzorgcentrum Mariaburcht, er is plaats voor dertig kinderen. In de regio Tielt bleek dat er een groot tekort is aan plaatsen voor kinderen met een emotionele stoornis die geen verstandelijke beperking hebben.