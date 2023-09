Oude wagens uit het voormalige Oostblok verzamelen in Kasterlee: "Niet alleen trabantjes"

De liefde van Buylinckx voor de oldtimers uit het Oostblok is duidelijk wanneer hij over zijn favoriete wagen praat. "Dat is de GAZ-13, uit de Sovjet-Unie", zegt hij. "Dat was een luxueuze wagen waarmee de partijleiders rondreden. Het beeld van de oldtimers uit het Oostblok is dus niet beperkt tot enkel de Trabantjes uit de DDR." Wie dat met eigen ogen wil aanschouwen, kan nog tot vanavond terecht op de terreinen van Coffee & More, aan Bushagen 33 in Kasterlee.