PS blikt vooruit naar de verkiezingen van volgend jaar: "'Er is maar één grote arbeiderspartij"

Leefmilieu is een andere uitdaging. Die mag dan misschien niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje van de socialisten gestaan hebben, maar volgens Magnette is dat nu veranderd. "We waren misschien niet de eersten, maar we zijn wel de besten", aldus de PS-voorzitter. "Dankzij het werk dat we gedaan hebben, hebben we kunnen aantonen dat we, als het om het klimaat gaat, het hart van de sociale kloof raken (...). De ecologische kwestie is nu de nieuwe klassenstrijd."



Olivier Faure van de Franse Parti Socialiste was eregast op de PS-bijeenkomst in Bergen. In Frankrijk hebben de socialisten de krachten gebundeld met uiterst links en de ecologisten in Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Een dergelijke samenwerking tussen de Belgische PS en de PVDA lijkt moeilijk, al was het maar omdat de PTB/PVDA niet van plan is om in 2024 in regionale of federale coalities te stappen.

"De PTB heeft al laten verstaan dat ze, wat er ook gebeurt, niet in de regering zal stappen. Daarom hebben we een sterke PS nodig, anders krijgen we een MR/N-VA-meerderheid", aldus nog Magnette in de marge van de bijeenkomst.