Intrede reuzen lokt veel volk naar Jaarmarktfeesten Edegem: "Veel stress, maar het was perfect

Boussemaere zat vandaag zelf in het pak van de Kleine Man. "Die is zo'n 2,75 meter groot", vertelt hij. "Ik had het al een paar keer geoefend omdat het niet evident is. Maar vandaag overheerste de adrenaline en leek het alsof ik wel de hele dag in het pak kon zitten, al weet ik niet of ik dat overleefd had." De Manke Lies, de andere reus, is met haar 3,75 meter nog groter.