Nobel Stichting komt op beslissing terug: Rusland, Wit-Rusland en Iran toch niet welkom op banket na uitreikingen

De winnaars van de Nobelprijzen worden jaarlijks in het najaar bekendgemaakt. Dit jaar zou dat begin oktober zijn. De uitreiking zelf vindt plaats op 10 december, de verjaardag van de dood van Alfred Nobel.



Vijf van de zes Nobelprijzen worden in Stockholm uitgereikt. Enkel de Nobelprijs voor de Vrede wordt in Oslo uitgereikt. Daar worden ook aparte festiviteiten gehouden. Op de ceremonie in Oslo zullen wel nog alle ambassadeurs welkom zijn.