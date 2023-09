Steeds meer vraag naar bijlessen in Brussel: ‘Als je pas in oktober belt, zitten we vol’

Toch zijn die niet altijd even makkelijk te vinden, geeft ze wel toe. “Waar we in het verleden vooral verzoeken kregen van leerlingen voor klassieke bijles in één of meer vakken, hebben we tegenwoordig meer vragen die te maken hebben met schoolverlaters die kampen met achterstand en een ernstig gebrek aan motivatie. Het is niet gemakkelijk om tutoren te vinden die zowel de vereiste vakkennis hebben als de nodige didactische vaardigheden hebben om daarmee om te gaan.”