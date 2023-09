Nieuw sportfestival rond straatsporten in Antwerpen: "Hoogtepunt is internationaal tikkertje-toernooi"

Dat die "World Chase Tag" populair is, blijkt ook uit de aanwezigheid van vele internationale teams. "Wij zijn de "Trauma Tracers", het enige Belgische team", vertelt Wesley El-Mouhaddab, kapitein van de ploeg. "Ons team bestaat uit zes spelers, we kennen elkaar doordat we twee jaar geleden ook al meededen. Soms worden we ook uitgenodigd voor competities in het buitenland, ik hoop vooral dat dit ooit een Olympische Sport wordt!" Het Belgische team zal het moeten opnemen tegen zeven buitenlandse ploegen, vanavond is de winnaar bekend. De wedstrijd zelf wordt wereldwijd in vier talen live uitgezonden.