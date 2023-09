Uitslaande brand in Aartselaar verwoest magazijn op industrieterrein

In Aartselaar is gisterenavond om half elf een zware brand uitgebroken op een industrieterrein aan de Industrieweg. Een magazijn dat gedeeld werd door twee bedrijven is er volledig uitgebrand. De brandweer kwam massaal ter plaatste. "De schade is gelukkig beperkt gebleven tot het magazijn", laat burgemeester Sophie De Wit (N-VA) weten. "De bedrijven zelf en ook de traiteurzaak in de buurt zijn gevrijwaard gebleven. De brandwerende wanden hebben hun werk gedaan."