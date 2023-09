Ultrazwemmer Matthieu Bonne uit Bredene in laatste rechte lijn naar wereldrecord

Ultrazwemmer Matthieu Bonne uit Bredene zit in de laatste rechte lijn om het wereldrecord non-stop zwemmen in zee te verbreken. Momenteel heeft hij al ruim 123 kilometer afgelegd. Het huidige record staat op naam van olympiër Neil Agius, die 125,7 kilometer in open water aflegde. Het team van Bonne voorspelt dat hij vanavond rond 20.00 uur de recordafstand zal afgelegd hebben.