Vlaams Belang stelt 'noodplan' voor Vlaamse Rand voor: "Zo niet worden Vlamingen minderheid in eigen streek"

Morgen wordt in de Vlaamse Rand opnieuw de Gordel georganiseerd. Dat sportieve evenement ontstond in 1981 met als doel het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel, de Vlaamse Rand, te beklemtonen. De verfransing is voor heel wat bewoners en politieke partijen in de regio dan ook al decennia lang een hekel punt.

Het is dan ook niet toevallig dat de partij Vlaams Belang nu 35 maatregelen voorstel onder de titel 'SOS Vlaamse Rand'. De partij wil daarmee actie ondernemen tegen wat ze zelf de 'omvolking' van de Vlaamse Rand noemt. Vlaams Belang hekelt daarbij de situatie dat er almaar meer anderstaligen in de Rand komen wonen en dat het Nederlands zwaar onder druk komt te staan.

Volgens Vlaams Belang zijn de klassieke politieke partijen mede schuldig aan die situatie: "Op geen enkel moment worden er dammen opgeworpen om de bevolkingstsunami te stoppen. De aanpak is dramatisch en leidt tot een pijlsnelle daling van het onderwijsniveau, piekende vastgroedprijzen en een implosie van het Vlaamse karakter van de regio", klinkt het.

In haar noodplan vraagt de partij de afschaffing van de faciliteiten (meer info, zie kader onderaan) en "een tijdelijk vestigingsverbod voor vreemdelingen". Ook wil de partij anderstalige landgenoten die zich in de regio vestigen verplichten om Nederlands te leren. Daarnaast wil ze ook dat er minstens 1% van de Vlaamse begroting naar de Vlaamse Rand zou stromen om de grootstedelijke problemen te lijf te gaan.

Andere maatregelen zijn een voorrang voor Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs, een verhoging van de registratierechten voor wie vanuit een ander gewest naar de Vlaamse Rand verhuist en een uitbreiding van de Vlaamse Rand. De partij wil dat ook Affligem, Halle, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Opwijk, Roosdaal, Steenokkerzeel en Ternat aan het werkingsgebied van de Vlaamse Rand worden toegevoegd.