Voormalige Amerikaanse ambassadeur bij VN Bill Richardson is overleden

In 2003 raakt Bill Richardson verkozen als gouverneur van New Mexico. De zoon van een Mexicaanse moeder en een Amerikaanse vader zou twee ambtstermijnen lang gouverneur blijven.

Richardson is vooral bekend door zijn niet aflatende ijver om Amerikanen vrij te krijgen die in andere landen gevangen zitten. Daardoor ziet hij zich soms genoodzaakt om te onderhandelen met dubieuze leiders als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, de voormalige Iraakse president Saddam Hoessein of de Cubaanse leider Fidel Castro. Maar dankzij zijn talent om te onderhandelen slaagt hij er vaak in gevangen Amerikanen vrij te krijgen.

De reputatie van Bill Richardson is niet helemaal onbesproken. Zo trok hij zich in 2009 terug als kandidaat voor een ministerpost in de regering van president Barack Obama omdat hij genoemd wordt in een affaire van vriendjespolitiek. Later zou de klacht tegen Richardson worden ingetrokken.