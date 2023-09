Wetenschappers halen "geur van de eeuwigheid" uit ingewanden van mummie en ook jij kan gaan ruiken

De geur is gebaseerd op een mengsel van bijenwas, bomenhars, plantenolie en bitumen, een op aardolie gebaseerde stof waarmee roofing wordt gemaakt. Aangevuld met cumarine, dat een vanilleachtige geur geeft, en benzoëzuur, te vinden in kaneel en kruidnagel.

Of we het in een potje zouden steken en op ons lichaam zouden spuiten? "De geur doet eerder denken aan schoonmaakmiddelen en asfalt", zegt Vincent Oeters, egyptoloog aan de KU Leuven in "De ochtend" op Radio 1.