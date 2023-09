Zogenoemde derdelanders mogen in Nederland blijven tot uitspraak Raad van State

In Nederland was heel wat ongerustheid gerezen over de plannen van de Nederlandse regering om de derdelanders het land uit te zetten. De vluchtelingen in kwestie voeren aan dat ze in Oekraïne een nieuw leven hadden opgebouwd of aan het opbouwen waren. Ze wilden liever niet meer terug naar hun land van oorsprong.

Staatssecretaris Van der Burg volgt nu het oordeel van de Raad van State. Die zegt dat een Tanzaniaanse man die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonde in Nederland mag blijven tot de Raad van State een uitspraak ten gronde heeft gedaan. Die uitspraak wordt op zijn vroegst in november verwacht. "Om helderheid te scheppen" is daarom besloten voor de gehele groep de beëindiging van de tijdelijke bescherming te bevriezen tot de definitieve uitspraak er ligt, zegt Van der Burg.

"Dit betekent concreet dat derdelanders tot de uitspraak in Nederland mogen blijven en recht houden op de voorzieningen en rechten, zoals die gelden voor vluchtelingen uit Oekraïne", zegt Van der Burg nog. Hij blijft er echter bij dat de beëindiging van het verblijf van derdelanders juridisch juist is.

Vluchtelingenwerk Nederland is blij met het besluit van de staatssecretaris. "Voor derdelanders geeft dit voor even duidelijkheid", aldus een woordvoerster.