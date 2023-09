25-jarige Bart Pluymers in Zonhoven gewijd tot jongste priester van België

In Zonhoven is de 25-jarige Bart Pluymers in een volle Sint-Quintinuskerk tot priester gewijd. "Hij zal de jongste priester van ons land zijn, voor even toch", zegt Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt. "Hij is trouwens precies op hetzelfde uur gewijd als de aartsbisschop die in Mechelen is gewijd."