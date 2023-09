Belgian Beer Weekend in Brussel: "Mooi weer maar niet te warm, zo houden we het hoofd én het bier cool"

In totaal boden de 53 Belgische brouwerijen zo’n 520 bieren aan om te degusteren. Zoals elk jaar was er vooral veel interesse voor de trappistenbieren. Uitzonderlijk werd ook het bekende Westvleteren 12 bier aangeboden ter degustatie. Angelo uit Limburg kwam er speciaal voor naar Brussel: “Hij is echt lekker en dit vraagt naar mee. Maar het is ook wel een stevig bier, zelfs al is het maar een klein degustatieglas hier, ik voel het toch snel.”