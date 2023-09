Bestuurder onder invloed veroorzaakt zware schade aan drie geparkeerde auto's in Ieper

"Het stadsbestuur mag ook eens wakker worden", gaat Stijn verder. "Hier mag je 70 kilometer per uur rijden, wat een te hoge maximumsnelheid is. In de praktijk rijden velen hier 90 kilometer per uur of zelfs nog sneller. In het eerste deel van de Rijselseweg mag je 50 per uur rijden en van mij mogen ze dat doortrekken. Is de rest van de straat dan niet belangrijk misschien? Hier staan ook nog huizen."

"Ik heb al meerdere keren verkeersremmende maatregelen gevraagd aan de stad en de politie. Het is niet de eerste keer dat we schade hebben door bestuurders die te snel rijden. Het is al de derde keer dat iemand tegen mijn geparkeerde auto's vlamt."