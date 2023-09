Buurtprotest tegen kap van 22 bomen in het centrum van Veltem

Zo’n honderd bewoners trokken zondagmiddag naar het centrum van Veltem om hun ongenoegen te uiten over de plannen van het gemeentebestuur. Die wil het Dorpsplein heraanleggen en daarvoor moeten 22 bomen sneuvelen. “Het gaat om waardevolle natuur die bovendien voor schaduw en zuurstof zorgt in het centrum. De buurt maakt zich zorgen, want we worden niet betrokken”, zegt Nele Vicca van Dorpscollectief Veltem.