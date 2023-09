De politieke dromen voor 2024

Het is duidelijk dat we als potentiële kiezer schema's aangeboden krijgen die ons moeten leiden tot een electorale keuze: de N-VA die met de kracht van een groot blok het land 'eindelijk' kan veranderen, of een liberale premier die het ruziemaken beu is, en het samenwerken aanprijst.



In zijn regering is dat samenwerken alvast een fata morgana: de ministers zijn in juli uit elkaar gegaan zonder akkoord over een broodnodige fiscale hervorming, een debat dat niet opnieuw wordt geopend, aldus de premier in VTM Nieuws, en het migratiedebat in "De zevende dag" , onder noemer 'ieder zijn waarheid', toonde nog maar eens aan hoe weinig politieke partijen naar gezamenlijke oplossingen streven: