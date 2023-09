Gezonken Duitse duikboten na 100 jaar geïdentificeerd: bemanning nog aan boord

Op 1 oktober 1917 verliet de UC-14 de haven van Zeebrugge voor zijn 21e en laatste missie in de Noordzee. Na zijn vertrek werd van duikboot noch bemanning - waarschijnlijk 16 personen - nog iets gezien.

Ook toen werd vermoed dat de duikboot op een mijn was gevaren voor de haven van Zeebrugge.

Het wrak is zwaar gehavend en het is duidelijk dat het door een zware ontploffing is vernield. Het lichaam van de commandant was al eerder aangespoeld in Nederland.