Duizenden mensen vieren 50 jaar Palingbeek in Ieper met allerlei activiteiten

"Het was heel fijn om hier te mogen optreden", zegt Deloffer. "De Brasserie zorgde met 30 muzikanten voor de begeleiding en het groene decor van de Palingbeek is prachtig. Wij komen hier sowieso vaak. Het is een plek waar iedereen in Ieper vertrouwd mee is. Er is een speelpleintje voor de kinderen en je kan er zeer mooi wandelen. Het is een locatie van groen en rust waar we komen ontspannen."