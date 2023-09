Ex-Rode Duivel Kevin Mirallas wordt sportief directeur van Eendracht Aalst, club krijgt dan toch geen vrouwelijke voorzitter

Op de persconferentie gisteren die de samenstelling van het nieuwe bestuur moest voorstellen, bleek dat Sönmez geen voorzitter wordt en de kelk aan zich laat voorbijgaan. De functie gaat naar haar mede-investeerder Yüksel Demir, een ondernemer die tot zes jaar geleden actief was als spelersmakelaar. Hij wordt volgende week in België verwacht. Sönmez zal een andere functie opnemen, naar eigen zeggen zal ze "meer in de schaduw" optreden.