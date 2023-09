Supporters van voetbalclub Lokeren-Temse willen dat Lokeren het Daknamstadion beter onderhoudt

De supporters van voetbalclub Lokeren-Temse willen het stadsbestuur aanspreken over de staat van het Daknamstadion. Volgens de supporters is het stadion in zeer slechte staat, en laat de stad - die eigenaar is - na om het te onderhouden. "Sommige delen van het stadion zijn niet onderhouden en zijn in zwaar verwaarloosd. Een voorbeeld dat we steeds aanhalen om deze actie te voeren zijn de toiletten in themacafé 282. Die verkeren in een zeer erbarmelijke staat. Als je iemand voor het eerst meeneemt, is het echt beschamend", zegt supporter Kevin Bruggeman.