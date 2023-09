Festival Crammerock lokt dit jaar meer dan 36.000 bezoekers naar Stekene

Tijdens de 32e editie van Crammerock stonden zestig muziekgroepen op de affiche. Op de main stage stonden enkele buitenlandse muzikanten zoals Noel Gallagher's High Flying Birds, White Lies en Meau. Maar ook Belgische groepen zoals Daan, Selah Sue, Pommelien Thijs, Goose en Brutus speelden voor de festivalbezoekers.

Ongeveer 700 medewerkers werkten mee aan het festival en elke festivaldag kwamen ongeveer 18.000 bezoekers naar Crammerock. Op de camping verbleven ook nog eens 8.000 mensen.

Aan uitbreiden denkt de organisatie voorlopig nog niet. "Groeien in capaciteit staat niet meteen op de planning", zegt organisator Geert Robbrecht. "Het comfort van de bezoekers en een gezellige beleving blijven prioriteit. Dat kunnen we het beste behouden op deze schaal."

Vrijdag heeft de politie een drugscontrole uitgevoerd op Crammerock. Bij zes mensen hebben ze drugs gevonden. "Het is heel miniem wat er gebeurd is. We blijven voor preventieve drugscontroles samenwerken met de veiligheidsdiensten", zegt Robbrecht.