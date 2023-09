Gezin vindt opvallende paddenstoel in tuin Mechelen: "Gaat om inktviszwam, die we steeds vaker zien"

Hoewel de inktviszwam een opvallende verschijning is, is die niet meer zo uniek in Vlaanderen. "Afgelopen augustus is die zelfs op 45 plaatsen gezien", zegt Steeman. Toch is het een exotische soort, die oorspronkelijk uit Australië afkomstig is. "De inktviszwam is voor het eerst in 1921 in Europa gezien. Het verhaal gaat dat de Australische troepen die meevochten in de Eerste Wereldoorlog de soort tot hier hebben gebracht, maar dat weten we niet zeker. Het kan via woltransporten zijn gebeurd."