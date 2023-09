Is ultrasporten nog gezond? "Er bestaat ook zoiets als té veel sport"

131 kilometer zwemmen of 4.300 kilometer lopen: wereldrecords breken in ultrasporten, het lijkt dé trend van deze tijd. Maar het is niet zonder risico's. "Langdurig en intensief sporten verhoogt de kans op aderverkalking en hartritmestoornissen", zegt cardioloog Guido Claessen in "De ochtend" op Radio 1.