Man die taart gooide naar MR-voorzitter Bouchez wilde steekvlampolitiek aanklagen

Een taart gooien naar MR-voorzitter George-Louis Bouchez was een politieke en symbolische daad, zegt de taartgooier in een mail aan het persagentschap Belga. "Het ging erom een deel van de bevolking te vertegenwoordigen dat een ernstige en duurzame politiek wil, in plaats van een politiek die gebaseerd is op scoren in de media", schrijft hij.