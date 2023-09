In de woestijn, zonder optredens en "gratis" drank: zo gaat het eraan toe op het exclusieve Burning Man

Dat Burning Man in de woestijn plaatsvindt, is bewust gekozen. De dichtstbijzijnde stad is Reno, op zo'n 200 à 300 kilometer. Tienduizenden verplaatsen zich met de auto en de files zijn reusachtig.



"We hebben er 4 uur stilgestaan op een bergpas door een dodelijk ongeval", herinnert Van de Voorde zich goed. "Het is een gebied dat eigenlijk niet toegankelijk is."

In de woestijn heb je de bijhorende temperaturen. "Wie in een tentje slaapt, wordt wakker bij 40 graden. En soms zit je twee dagen in je tent, camper of kamp door zandstormen", vertelt Van de Voorde over de moeilijke omstandigheden. "De natuur werkt tegen. Burning Man ziet dat als een uitdaging."