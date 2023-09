Nieuw monument herdenkt noodlanding Amerikaanse piloot tijdens Tweede Wereldoorlog in Putte

Mills zelf overleed in 2009. "Maar tien van zijn familieleden zijn speciaal vanuit Amerika naar België overgevlogen voor de onthulling", vertelt Dyck. "Het gaat om zijn vier kinderen en zes kleinkinderen." Het monument zelf is geflankeerd door zowel een Amerikaanse als een Belgische vlag. "Daarnaast is er ook een infobord zodat wandelaars of fietsers die hier voorbijkomen kunnen lezen wat er hier is gebeurd. Zo wordt dit verhaal niet vergeten in een tijd waarin de generaties die het nog hebben meegemaakt langzaam verdwijnen."