Prachtig weer voor een klassieker in de Vlaamse Rand rond Brussel: de Gordel

En natuurlijk is er ook animatie. In het provinciedomein van Huizingen kan je terecht voor onder meer Wim Soetaert en Jasper Erkens. Kinderen kunnen er ook meezingen met Scaletta, het jongerenkoor van Scala zingt alleen Nederlandstalige liedjes en er is ook een dierenhoek waar het Brabants trekpaard centraal staat. Er is ook een babydorp, volksspelen, circusacts en er is veel aandacht voor streekproducten. Ook op de site van Kamp Kwadraat in Overijse is er heel wat animatie. Daar treden Gunter Neefs en The Soulbrothers op. Ook straatheater, kinderanimatie, volksspelen en springkastelen staan op het programma.