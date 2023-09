PS-vicepremier Dermagne eist dat staatssecretaris De Moor met een opvangplan voor asielzoekers komt

Hoe de socialisten tegen de opvangcrisis aankijken, is veel minder duidelijk. Zo nam Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vanmorgen geen deel aan het asieldebat in "De zevende dag". PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne roert zich nu wel.

"We kunnen geen beslissing nemen die de wet overtreedt", aldus Dermagne bij RTL-TVi. "We hebben Nicole de Moor gezegd dat dit niet kan. We hebben duidelijk gemaakt dat deze instructie tijdelijk moet zijn en geëist dat ze in de loop van de komende dagen met een solide plan komt."