“Pijn was ondraaglijk, geen idee hoe ik dit overleefd heb”: Matthieu Bonne reageert voor het eerst op zijn record

"Ik heb erg diep gezeten, maar ik ben blijven gaan. En ik ben superblij." Zo reageert Matthieu Bonne in "De zevende dag", een goede twaalf uur nadat hij het wereldrecord non-stop zwemmen in open water had binnengehaald. Het was een helse tocht met veel tegenslagen, vindt Bonne, maar het was zijn droom die hij nu heeft gerealiseerd.