Tijdcapsules met teksten en foto's van 5 scholen gaan in Torhout in de grond voor halve eeuw

"Als we denken aan het Torhout van 2073, laat dat dan vooral een positief beeld zijn en geen apocalyptisch gedoe", zegt Wannes Devos, diensthoofd van het Vrijetijdshuis. "Laat het een beeld zijn van een stad die anno 2023 in volle omwenteling was en die met durf en visionair beleid haar eigen toekomst uitstippelde om in 2073 het toonbeeld te zijn van een warme, gezellige, moderne samenleving waar het goed vertoeven is."