Tobbedansen in Machelen blikt terug op zonovergoten editie

Bij het Tobbedansen in Machelen bij Zulte zagen zo'n 3.500 kijklustigen hoe de tobbes van de schans raasden. “Er waren veel mooie tobbes dit jaar, de deelnemers hebben er echt hun werk van gemaakt”, zegt organisator Jasper Coppens. Tobbedansen is gebaseerd op het bekende amusemtensprogramma “Te land, ter zee en in de lucht” waarbij de deelnemers met een zelf in elkaar geknutselde tobbe van een schans naar beneden rijden.