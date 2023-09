Honderdtal oude tractoren te zien in nieuw museum in Houtvenne: "Al van kinds af aan enorme fascinatie"

Wie geïnteresseerd is in oude tractoren, kan vanaf nu terecht in een nieuw museum in Houtvenne, bij Hulsthout. "Ik stel in deze loods van zo'n 2.000 vierkante meter een honderdtal tractoren tentoon, waarvan ik er zeventig heb gerestaureerd", zegt initiatiefnemer Herman Michiels (65) uit Booischot (Heist-op-den-Berg). "De verzameling is eigenlijk begonnen in 1966, toen mijn vader een tractor van het Tsjechische merk Zetor aankocht."