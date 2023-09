Tweede editie Breekoutfestival in Bree met Pommelien Thijs en Helmut Lotti zit erop

"Het was echt een hele leuke editie. We hebben geen regen gehad en er waren ook geen problemen", vertelt Kristof Henseler, organisator van het festival. "Dit was nog maar het tweede jaar dat we Breekout organiseren en de opkomst was groter dan vorig jaar. In totaal waren er zo'n 5.800 festivalgangers en daar mogen we heel blij mee zijn. We hebben ook hele mooie reacties gekregen van het publiek dat ze zich goed hebben geamuseerd, wat altijd fijn is om te horen."