Voorbijgangers vinden gevaarlijke alligatorschildpad in Opvelp: "Het dier kan makkelijk je vinger afbijten"

De alligatorschildpad is geen doetje aldus Matthieu: “Het is de gevaarlijkste zoetwaterschildpad die er bestaat. Het dier dat in Opvelp werd gevonden, was weliswaar een klein exemplaar, maar ze kunnen soms heel hard bijten. Als ze iets groter zijn, kunnen ze je vinger makkelijk een stukje korter maken.” (lees verder onder de foto)