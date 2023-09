Yves Leterme (vader van de Leterme-bon) na succes nieuwe staatsbon: "Grote banken moeten gepast antwoord geven"

"Deze staatsbon is een verdiend succes. Het was een goed initiatief van de minister van Financiën", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. "De vergelijking met mijn initiatief loopt een beetje mank omdat de omstandigheden anders zijn natuurlijk."



Leterme verwijst naar de financiële crisis die woedde tijdens zijn premierschap. "Het vertrouwen in de terugbetalingscapaciteit van de overheid was veel lager en in de banken zelf ook. Daarnaast was het product anders. Het was een belegging op 3, 5 of 8 jaar."