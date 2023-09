Uitzonderlijk noodweer teistert Spanje: twee doden, hoogste alarmniveau van kracht

Twee mannen van 34 en 31 jaar verloren zaterdag het leven in Zaragoza. De dertigers beoefenden canyoning, waarbij je een tocht maakt door een rivierkloof, toen ze in het woeste water vielen en verdronken.

In Alcanar, in de noordoostelijke regio Catalonië, kregen de inwoners zaterdag het advies om naar de bovenste verdieping van hun huizen te gaan indien mogelijk. Daar viel op 24 uur tijd 215 liter regen per vierkante meter.

De Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe laat ook weten dat de treindiensten tussen Valencia en Barcelona opgeschort worden vanwege de regen. In de regio's Valencia en Castellón zijn er sinds zaterdag al overstromingen door de hevige regenval. In die provincies viel ook vorig weekend op sommige plekken al tot 50 liter neerslag per vierkante meter.