Krijgen we volgende week een hittegolf? "Waarschijnlijk net niet"

Het gaat crescendo met op maandag maxima tot 27 graden in het centrum en dinsdag tot 28 graden. Vanaf woensdag dan (tot zaterdag) gaan we richting 29 graden.



"Lokaal kan dat misschien 30 worden", zegt weervrouw Sabine Hagedoren. "In Ukkel maxima tot 29 graden, dus een hittegolf halen we waarschijnlijk net niet."