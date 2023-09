Burgerbeweging vraagt om straatnamen die bij mogelijke fusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke moeten veranderen, nu bekend te maken

"Dat druist in tegen alle richtlijnen van het draaiboek van Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid voor vrijwillige fusies. Bij andere fusietrajecten volgen de fuserende gemeenten nauwgezet deze richtlijnen", gaat Van Broeck verder. "Straatnamen moeten eenduidig zijn en dat is nu niet het geval. Zo is er bijvoorbeeld in de drie gemeenten een Polderstraat, een Kerkstraat en een Molenstraat."

Over twee weken is er in Zwijndrecht een volksraadpleging over de mogelijke fusie. "We vragen de fusiegemeenten onmiddellijk en zeker nog voor die volksraadpleging bekend maken hoe en wanneer de procedure tot aanpassing van straatnamen zal verlopen en welke criteria bepalend zullen zijn voor behoud of wijziging van de straatnaam. Onze beweging neemt geen genoegen met het huidige onterechte en onwettelijke antwoord dat dit een taak is voor het volgende bestuur."