Woning bruidspaar gebarricadeerd met 500 bakken bier door collega's Molse brandweer: "Even met onze mond vol tanden"

Toen Joris Drooghmans en Nadine Broeckx uit Mol zich na hun trouwfoto's even thuis wilden opfrissen, moesten ze zich eerst een weg banen door 500 lege bierbakken die de toegang tot hun huis versperden. Een grapje van de collega's van Joris, die vrijwilliger is bij de Brandweer Zone Kempen, post Mol. "We zijn nog altijd aan het opruimen", vertelt Joris aan Radio2 in Antwerpen.