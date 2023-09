Aalsterse Sint-Martinuskerk een maand lang gesloten

De Sint-Martinuskerk van Aalst is in de maand september gesloten. De kerk wordt al enkele jaren gerestaureerd. Nu gaat de negende van tien restauratiefasen in. Er moeten stellingen afgebroken worden en er worden stofdoeken gehangen om die fase van de werken te kunnen aanvatten. In oktober zal de kerk weer open gaan. Intussen vinden de misvieringen plaats in de Sint-Jozefskapel.