Actiegroep verspreidt opsporingsbericht voor 'vermiste trein' in Gentbrugge: "Sinds juni geen spoor meer"

De actievoerders vinden het vooral onlogisch dat de geschrapte trein in het weekend wel kan rijden. "In de praktijk komt het er op neer dat er op zaterdag en zondag nu meer treinen stoppen in Gentbrugge dan in de week. Dat is fijn voor weekenduitstapjes, maar eigenlijk is het ronduit absurd. Is er in het weekend geen personeelstekort?", vraagt Pintelon zich luidop af. Hij hoopt met de affichecampagne iets te veranderen.

NMBS laat in een korte reactie weten dat er voorlopig geen oplossing komt. "We schrappen die treinen met pijn in het hart, maar we willen ook transparant zijn en geen foute verwachtingen creëren bij de reizigers. Liever duidelijke communicatie dan treinen die last minute geschrapt worden. Vanuit Gentbrugge kunnen mensen vlot naar Gent-Sint-Pieters of de Dampoort reizen en er overstappen. We werven volop mensen aan om de personeelstekorten op te vangen, maar nieuwe krachten hebben ook een opleiding nodig. Dat kost nu eenmaal tijd", verklaart woordvoerder Bart Crols.