Afscheidnemende Peter Sagan zorgt voor sfeer in de dernykoers in Wetteren: "20.000 toeschouwers waren aan het genieten" 

De komst van Sagan lokte een recordaantal toeschouwers. Door zoveel belangstelling is de wedstrijd later gestart, want de fans wilden allemaal een foto van hun wieleridool. "Het is ongelooflijk! Dat zo'n wereldster naar Wetteren wil komen, is ongezien." Deze vrouwelijke fan kwam speciaal voor Sagan naar het dernycriterium. "De prestaties die hij al geleverd heeft, vind ik fantastisch. Iemand als hij die hierheen komt, dat kom je niet elke dag tegen. Ik ben blij dat we hem live aan het werk kunnen zien."

"Het is een mooie affiche", vult deze wielerfan aan. "Peter Sagan is toch een topper. Hij is een paar keer wereldkampioen geworden en heeft verschillende groene truien gewonnen. Hij staat dan wel aan het einde van zijn carrière, dat hij naar Wetteren komt, is mooi meegenomen."

Peter Sagan maakte de hoge verwachtingen waar en ging met de eindzege aan de haal, gevolgd door Jordi Meeus en Jasper De Buyst.